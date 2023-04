Cyprus Airways fa rotta su Malpensa

– Dal prossimo 1° giugno Cyprus Airways apre il collegamento diretto Larnaca-Milano Malpensa, con due voli settimanali il martedì e il giovedì, affiancando la rotta a quella già attiva dallo scorso dicembre su Roma Fiumicino.

Il vettore cipriota ha in programma una graduale espansione sul mercato europeo e del medio Oriente, avendo come obiettivo temporale il 2026. Entro questa scadenza verrà ampliata anche la flotta, che passerà da due A320 a quattro velivoli quest’anno e a sei nel 2024, con successivo passaggio agli Airbus A220-300 per arrivare a 12 aeromobili.

La rotta per Larnaca si aggiunge alle 175 rotte attive da Malpensa per l’estate 2023, mentre Cyprus Airways è la 76esima compagnia operativa sull’aeroporto.