CYPRESS HILL e London Symphony Orchestra: il concerto alla Royal Albert Hall in uscita il 6 giugno

I Cypress Hill anticipano l’uscita di “Black Sunday Live at the Royal Albert Hall”, prevista per il 6 giugno, rilasciando il secondo brano in anteprima, “I Ain’t Goin’ Out Like That (Live)”. Questo concerto, tenuto il 10 luglio 2024 presso la Royal Albert Hall di Londra, segna l’unione tra l’hip hop del celebre trio di South Gate e una delle orchestre sinfoniche più importanti al mondo. Il progetto reinterpreta in chiave sinfonica l’album iconico “Black Sunday” del 1993, sottolineando la sua duratura influenza e il suo forte impatto narrativo.

Il disco sarà disponibile in vari formati: digitale, doppio CD, DVD + 2CD, Blu-ray + 2CD e vinile, sia nero che colorato, con una produzione Half-Speed Mastered da 180 g. Il film del concerto, in formato Blu-ray con audio Dolby Atmos, offre un’esperienza di ascolto immersiva nella storica sala londinese.

La tracklist include brani celebri come “I Wanna Get High”, “Insane in the Brain”, “Hits From the Bong” e molti altri, dimostrando la versatilità e il talento del gruppo. La sequenza dei brani comprende anche brani come “Dr. Greenthumb”, “Cuban Necktie” e “How I Could Just Kill a Man”, pressoché un viaggio attraverso i classici del gruppo, culminando in un’interpretazione di grande impatto.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è disponibile il profilo Instagram ufficiale dei Cypress Hill.