Cynet ottiene certificazione di sicurezza per la PA italiana

Cynet, una azienda americana operante nel settore della cybersicurezza, ha recentemente ottenuto la qualificazione di Livello 2 nel Catalogo dei servizi cloud dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Questo riconoscimento posiziona Cynet tra le poche realtà in Italia in grado di erogare servizi cloud conforme agli stringenti requisiti per la Pubblica Amministrazione, favorendo così la trasformazione digitale del Paese.

L’Italia è all’avanguardia in Europa nell’implementazione di un modello di classificazione che facilita la migrazione della Pubblica Amministrazione verso il cloud, seguendo la Strategia Cloud Italia. Questo approccio è essenziale per garantire la sicurezza informatica, un aspetto fondamentale per la resilienza digitale del Paese. Dal 1° agosto 2024, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno acquistare esclusivamente soluzioni cloud qualificate nell’ambito delle disposizioni del Decreto Legge 82/2021, ora Legge 109/2021. Questa scadenza rappresenta un cambiamento significativo per la protezione del settore pubblico.

La qualificazione di Cynet consente l’erogazione di servizi cloud non solo per le amministrazioni che gestiscono dati “ordinari”, ma anche per quelle coinvolte con informazioni “critiche”, la cui sicurezza è vitale per il benessere del Paese. Con la piattaforma Cynet 360 AutoXDR, l’azienda unifica prevenzione, rilevamento e risposta in un’unica soluzione, semplificando la gestione della sicurezza informatica.

Grazie a questo traguardo, Cynet è ora equipaggiata per supportare gli enti pubblici e le amministrazioni locali nella protezione delle loro infrastrutture digitali, operando in conformità alle linee guida nazionali.