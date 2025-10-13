Cybertruck in declino: SpaceX salva il mezzo elettrico USA

Elon Musk ha mostrato la sua creatività con il design del Cybertruck, ma le vendite non sono andate come previsto, malgrado un recente aumento degli acquisti. Negli ultimi mesi, il modello ha affrontato numerose difficoltà, come ordini annullati e prezzi ridotti, portando a un accumulo di veicoli nei piazzali Tesla negli Stati Uniti.

Adesso, però, Musk ha deciso di trasferire i Cybertruck invenduti a SpaceX e xAI, le sue altre aziende. Si tratta di centinaia, se non migliaia, di veicoli che hanno trovato un nuovo scopo. Inizialmente, Tesla aveva pianificato di produrre 250.000 Cybertruck all’anno, ma le vendite sono molto al di sotto delle aspettative, con solo 20.000 unità vendute annualmente. La collaborazione con SpaceX potrebbe rappresentare una soluzione per rafforzare le vendite del modello.

Wes Morrill, ingegnere capo del progetto Cybertruck, ha dichiarato che questa strategia è parte di un piano a lungo termine, con SpaceX che intende sostituire i veicoli a combustione interna con i nuovi Cybertruck. Tuttavia, secondo varie fonti online, questa manovra potrebbe anche essere un modo per aumentare le vendite nel quarto trimestre del 2025, un periodo che si preannuncia difficile a causa della conclusione degli incentivi governativi.