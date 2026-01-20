Cybersicurezza: l’Europa alza l’asticella

La cybersicurezza torna al centro dell’agenda europea con l’obiettivo di alzare ulteriormente la protezione. La Commissione ha modificato il Cybersecurity Act con l’ambizione di trasformarlo in uno scudo strategico dell’Unione, capace di proteggere infrastrutture critiche, mercati e cittadini in un contesto segnato da crescenti minacce informatiche. Il nuovo atto punta a migliorare la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi europei, nonché a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni europee nella lotta contro le minacce cyber. L’obiettivo è quello di creare un’Unione europea più sicura e più resiliente, in grado di affrontare le sfide della cybersicurezza in modo efficace. Il testo prevede inoltre la creazione di un’agenzia europea per la cybersicurezza, che avrà il compito di coordinare gli sforzi degli Stati membri e di fornire supporto tecnico e operativo. La Commissione europea ha anche proposto l’istituzione di un sistema di certificazione per i prodotti e i servizi di cybersicurezza, al fine di garantire che essi soddisfino determinati standard di sicurezza. Il nuovo atto rappresenta un passo importante verso la creazione di un’Unione europea più sicura e più connessa.

