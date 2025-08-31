Cybersicurezza in Italia: Salerno guida la difesa digitale

L’argomento della sicurezza su internet è cruciale man mano che la tecnologia avanza e l’uso del web si diffonde. Alessandro Rubino, giovane esperto di Battipaglia, si dedica alla cybersicurezza, aiutando consumatori e imprenditori a proteggere i propri dati e sistemi. Rubino sottolinea che la cybersicurezza riguarda computer, reti di telecomunicazioni e dispositivi connessi, e l’obiettivo è salvaguardare le informazioni da minacce esterne e interne. Un fenomeno preoccupante è il “revenge porn”, dove ex partner condividono immagini intime senza consenso. Rubino avverte che la cybersicurezza è fondamentale, poiché i giovani, che vivono gran parte delle loro relazioni online, possono subire danni psicologici.

La cybersicurezza, un termine recente, è emersa grazie a iniziative come quelle del NIST negli Stati Uniti. Riguarda la protezione digitale di sistemi e dati, garantendo riservatezza, integrità e disponibilità. Un nuovo progetto della provincia di Salerno, promosso da AT Agency, mira a rafforzare la sicurezza digitale di imprese e organizzazioni attraverso un approccio multidisciplinare che include valutazioni dei rischi, penetration test e creazione di politiche sulla privacy.

Rubino discute anche il ruolo dell’intelligenza artificiale, che può rappresentare un rischio se non sviluppata e controllata adeguatamente. Le possibili conseguenze includono attacchi informatici e discriminazioni. Tuttavia, l’IA offre anche opportunità, come miglioramenti nella diagnosi medica e nella sicurezza informatica, a condizione che ci siano regole chiare riguardo al suo utilizzo.

Infine, ribadisce l’importanza della cybersicurezza nei casi di revenge porn. Si rende necessario un intervento che combini aspetti tecnologici, supporto psicologico e educazione digitale nelle scuole, per garantire un ambiente online più sicuro e consapevole.