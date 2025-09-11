22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Tecnologia

Cybersicurezza in Italia: Ciardi confermata all’Agenzia nazionale

Da StraNotizie
Cybersicurezza in Italia: Ciardi confermata all’Agenzia nazionale

Il Consiglio dei ministri ha confermato, su proposta del presidente Giorgia Meloni, l’incarico di vice direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale a Nunzia Ciardi. Questo rinnovo di quattro anni evidenzia la professionalità e competenza di Ciardi nell’ambito della cybersicurezza e della resilienza del paese. Prima di occupare questa posizione, ha guidato la polizia postale e delle comunicazioni.

Nunzia Ciardi è stata nominata vice direttore nel 2021, dopo un’importante carriera nel contrasto al cybercrime. Ha diretto e coordinato unità specializzate nella protezione delle infrastrutture critiche nazionali. La sua esperienza si estende al cyber-terrorismo, alla criminalità cibernetica di natura economico-finanziaria, e alla prevenzione dei reati cibernetici profittevoli di minori e persone vulnerabili.

Oltre ai suoi ruoli operativi, Ciardi è coinvolta in comitati scientifici e in iniziative come Women4Cyber. Il suo impegno è stato riconosciuto con premi prestigiosi, tra cui Inspiring Fifty e Marisa Bellisario. Questi riconoscimenti attestano il suo contributo significativo nel campo della sicurezza cibernetica.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Kety Fusco a Trieste: il Futuro dell’Arpa Elettrica
Articolo successivo
Salute e benessere a Sanremo: evento in spiaggia inclusivo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.