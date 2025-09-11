Cybersicurezza in Italia: Ciardi confermata all’Agenzia nazionale

Il Consiglio dei ministri ha confermato, su proposta del presidente Giorgia Meloni, l’incarico di vice direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale a Nunzia Ciardi. Questo rinnovo di quattro anni evidenzia la professionalità e competenza di Ciardi nell’ambito della cybersicurezza e della resilienza del paese. Prima di occupare questa posizione, ha guidato la polizia postale e delle comunicazioni.

Nunzia Ciardi è stata nominata vice direttore nel 2021, dopo un’importante carriera nel contrasto al cybercrime. Ha diretto e coordinato unità specializzate nella protezione delle infrastrutture critiche nazionali. La sua esperienza si estende al cyber-terrorismo, alla criminalità cibernetica di natura economico-finanziaria, e alla prevenzione dei reati cibernetici profittevoli di minori e persone vulnerabili.

Oltre ai suoi ruoli operativi, Ciardi è coinvolta in comitati scientifici e in iniziative come Women4Cyber. Il suo impegno è stato riconosciuto con premi prestigiosi, tra cui Inspiring Fifty e Marisa Bellisario. Questi riconoscimenti attestano il suo contributo significativo nel campo della sicurezza cibernetica.