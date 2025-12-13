Cybersicurezza in Italia

La cybersicurezza rappresenta una grande sfida culturale che riguarda tutti, cittadini, imprese e istituzioni. Secondo Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, è necessario far nascere una nuova generazione di studenti e ricercatori appassionati di sicurezza digitale per colmare il deficit di competenze sul fronte della cybersicurezza.

Il nuovo corso in Cybersecurity & Compliance dell’Università degli Studi di Palermo, presentato recentemente nell’Aula Borsellino del Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali, rappresenta un’iniziativa strategica che mette insieme formazione universitaria e istituzioni nazionali. Il corso prenderà il via a maggio e sarà il risultato della collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.

La Sicilia, come altre regioni, è esposta agli attacchi informatici, soprattutto se presenta deficit negli investimenti sulla sicurezza cyber. Tuttavia, grazie alla strategia nazionale e ai fondi del Pnrr, il Paese ha compiuto passi avanti importanti per rafforzare la resilienza cibernetica. Le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina hanno ricevuto complessivamente circa 20 milioni di euro per l’innalzamento della postura di sicurezza digitale.

I fondi destinati alla sicurezza digitale sono monitorati dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, che segue l’avanzamento dei progetti e può definanziare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. I settori più vulnerabili sono la pubblica amministrazione, le imprese, le università, i centri di ricerca e gli ospedali, soprattutto il settore sanitario, che è particolarmente sensibile a causa della vendita dei dati sulla salute nel dark web.

Le mafie e la criminalità organizzata utilizzano strumenti digitali per fare affari, transazioni e comunicazioni, e hanno risorse economiche per dotarsi di competenze professionali avanzate. Il digitale consente loro di operare in modo più sicuro rispetto al mondo fisico.

Bruno Frattasi invita i cittadini a sviluppare consapevolezza sulla sicurezza digitale e a rispettare le regole di igiene cibernetica, come usare password complesse, non condividerle mai e aggiornare costantemente i propri dispositivi per eliminare le vulnerabilità.