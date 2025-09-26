21.7 C
Cybersicurezza in Europa: la partnership tra Kontron ed Exein

Kontron ed Exein hanno avviato una partnership strategica per integrare la tecnologia avanzata di cybersicurezza di Exein nelle soluzioni di Kontron. Questa collaborazione porterà la tecnologia di Exein a diventare parte integrante di KontronOS, un sistema operativo Linux dedicato alla sicurezza dei dispositivi edge, e di KontronAIShield, uno strumento di cybersicurezza basato su intelligenza artificiale. Questa integrazione arricchirà il portafoglio di Kontron, offrendo protezione in tempo reale contro le minacce informatiche in continua evoluzione.

Recenti dati hanno evidenziato un incremento globale degli attacchi informatici, pari al 21% rispetto all’anno precedente, con l’Europa che ha registrato il più alto aumento, del 22%. La partnership tra Kontron ed Exein rappresenta un passo importante nel campo della cybersicurezza europea, riunendo due innovatori per affrontare le sfide di un mondo sempre più connesso.

L’esperienza consolidata di Kontron nell’informatica industriale e nei sistemi embedded, unita alla tecnologia di sicurezza di Exein, crea una soluzione completa che affronta ogni aspetto della sicurezza, dall’esecuzione al livello di rete. Questa integrazione garantirà a oltre 3.000 clienti di Kontron, operanti in più di 20 paesi e in settori critici come manifatturiero, energia, sanità, automotive e infrastrutture, non solo una protezione efficace per i loro dispositivi, ma anche la conformità con le normative internazionali sulla cybersicurezza. Tra queste normative, la RED 3.3, in vigore da agosto, e il futuro Cyber Resilience Act dell’UE, che richiederà ai produttori di segnalare le vulnerabilità.

