Cybersicurezza globale a rischio

La cybersicurezza sta cambiando volto a causa dell’intelligenza artificiale e delle tensioni geopolitiche. Le frodi digitali sono diventate la principale minaccia per le aziende, superando il ransomware. Secondo il Global Cybersecurity Outlook, il punto di rottura è un mix di intelligenza artificiale e frammentazione geopolitica.

Le frodi cyber sono percepite come il pericolo più insidioso per i vertici aziendali perché colpiscono ovunque e diventano sempre più credibili grazie a tecniche di ingegneria sociale potenziate dall’IA. Il 64% delle aziende globali integra gli attacchi di matrice geopolitica nelle strategie di gestione del rischio, ma solo il 31% dichiara fiducia nel livello di difesa informatica del proprio Paese.

L’IA rafforza sia l’attacco sia la difesa, ma l’87% dei leader della cybersecurity segnala un aumento delle minacce legate all’IA. Il 94% indica la stessa IA come il fattore più decisivo per definire la sicurezza cyber. La supply chain è il punto più delicato, con il 65% delle grandi organizzazioni che indica l’esposizione ai fornitori terzi come il principale ostacolo alla resilienza operativa.

Le organizzazioni più piccole risultano più esposte e più lente nel recupero a causa della minore capacità di investimento, personale e strumenti. Il report segnala livelli di rischio più elevati in aree come America Latina e Africa, dove la combinazione tra infrastrutture meno robuste e crescita digitale accelerata può amplificare gli effetti degli attacchi.