Cybersecurity USA: il confronto tra New York e Washington

Negli ultimi anni, la cybersicurezza negli Stati Uniti ha attraversato trasformazioni significative, influenzate dalle politiche dell’Amministrazione Trump. Colin Ahern, responsabile della sicurezza informatica dello Stato di New York, ha messo in evidenza come i recenti tagli voluti dall’ex presidente stiano minando la resistenza del paese in questo settore critico.

L’Amministrazione Trump ha adottato misure di contenimento della spesa in cybersicurezza, inclusa la nomina di Sean Cairncross a direttore nazionale per la sicurezza cibernetica, nonostante la sua mancanza di esperienza nel campo. Inoltre, lo scioglimento del Cyber Safety Review Board ha segnato un cambiamento sostanziale nella struttura politica e operativa, provocando reazioni preoccupate tra gli esperti di sicurezza.

Un’altra iniziativa controversa è stata l’erogazione di incentivi per il pensionamento ai dipendenti della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), che ha colpito anche il settore della difesa delle infrastrutture critiche. Gli effetti di questa strategia si fanno sentire: il One Big Beautiful Bill Act ha ridotto la spesa per la sicurezza informatica di oltre 1,2 miliardi di dollari, mentre ha previsto ingenti investimenti per operazioni di hacking all’estero.

Ahern ha espresso le sue preoccupazioni riguardo a queste scelte, definendo rischiosa la direzione in cui si sta muovendo il governo federale. In risposta a questa situazione, New York ha varato una nuova legge che obbliga il personale governativo a seguire corsi di formazione sulla sicurezza informatica e a segnalare tempestivamente eventuali attacchi cibernetici. Inoltre, è previsto l’apertura di un nuovo ufficio per la sicurezza informatica a New York City, con l’intento di assumere personale colpito dai tagli dell’Amministrazione Trump.