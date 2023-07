Cybersecurity, Santagata Tim-Telsy: formazione è fondamentale e fattore abilitante

– “La cybersicurezza è oggi un tema cruciale: è sempre più importante dotarsi di tecnologie proprietarie certificate e gestite internamente al perimetro nazionale e lavorare allo sviluppo di una cultura nuova con esperti e competenze specifiche. Il mercato della Cybersecurity ha bisogno di professionisti altamente qualificati per raggiungere l’obiettivo di un innalzamento della sicurezza e resilienza delle organizzazioni private, delle pubbliche amministrazioni, dei privati cittadini, e del sistema Paese nel suo complesso”, ha dichiarato Eugenio Santagata, Chief Public Affairs & Security Officer di TIM e Amministratore Delegato Telsy, intervenuto oggi a ‘Cybersecurity: la formazione come leva della crescita del Paese’, evento promosso dalla Cyber Security Italy Foundation.

“In tal senso l’importanza della formazione in questo settore strategico è fondamentale e costituisce un fattore abilitante. È essenziale promuovere corsi obbligatori di educazione al digitale già dalle scuole medie, realizzati grazie alla collaborazione pubblico-privata. Le aziende, inoltre, possono realizzare programmi di formazione interni per il personale, incentivando la crescita professionale dei dipendenti e la difesa cibernetica aziendale. Vogliamo attrarre investimenti e talenti nel nostro paese, promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative e creare un ambiente favorevole all’innovazione. In questo modo, potremo affrontare le sfide della cybersecurity in modo efficace e fornire soluzioni affidabili e all’avanguardia per proteggere le nostre infrastrutture digitali”.