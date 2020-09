E’ online CheckMe, lo strumento free per monitorare la sicurezza di accesso a Internet realizzato da Almaviva contro il rischio Cyber. Il sistema è pubblicamente accessibile online e permette a chi lavora o studia da casa e da remoto di fare un check istantaneo sui rischi della postazione in uso. Il Gruppo dell’Ict spiega che “le connessioni casalinghe hanno aperto numerose porte di accesso alle minacce informatiche. CheckMe è quindi “un servizio gratuito immediato e non intrusivo per rispondere all’esigenza di verificare lo stato di salute della propria connessione”.

