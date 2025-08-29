28.1 C
Cybersecurity nella sanità italiana: una vulnerabilità crescente

Con l’avanzare della digitalizzazione, le strutture sanitarie sono sempre più vulnerabili agli attacchi informatici, una minaccia che può compromettere i dati sensibili dei pazienti e la continuità dei servizi fondamentali. La crisi nel settore sanitario si aggrava: mancano risorse, strutture e personale, specialmente nel pubblico.

L’accesso alle cure diventa difficile e le liste di attesa si allungano. Questo scenario favorisce il settore privato, contribuendo a una disuguaglianza nell’assistenza. Un problema comune a entrambi i settori è il rischio legato agli attacchi informatici. I dati sanitari sono molto ambiti dai cybercriminali, poiché rivendibili sul dark web, e insieme ai dati economici delle strutture, attirano ulteriormente l’attenzione della criminalità.

Quando un’azienda sanitaria viene attaccata, solitamente è costretta a pagare il riscatto per evitare conseguenze gravi come la violazione della privacy e l’interruzione dei servizi, che possono comportare perdite economiche e danni reputazionali.

Le statistiche evidenziano un allarmante aumento degli attacchi nel settore sanitario. Solo nel 2024, si sono registrati oltre 800 attacchi a livello globale, con significativi aumenti in Italia. Inoltre, la maggior parte degli attacchi è condotta tramite ransomware da organizzazioni criminali strutturate.

Recenti ricerche rivelano che una significativa percentuale delle grandi aziende sanitarie italiane ha subito incidenti di sicurezza informatica, con ripercussioni operative notevoli. È evidente la necessità di investire nella sicurezza informatica e nella formazione del personale, che spesso risulta il punto debole della cybersecurity. Raccomandazioni istituzionali suggeriscono l’adozione di pratiche di sicurezza robuste e una governance centralizzata.

È cruciale formare i dipendenti per creare un sistema immune in grado di proteggere le organizzazioni sanitarie dagli attacchi informatici.

