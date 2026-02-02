Cybersecurity Italia: boom del lavoro tra ITS e università

La cybersecurity è uno dei settori più dinamici e strategici del mercato del lavoro italiano. Le aziende, in un mondo sempre più digitale e minacciato, devono investire in sicurezza e ricercare professionisti in grado di prevenire e contrastare attacchi informatici. La domanda di questi esperti è in forte crescita, ponendo il Paese di fronte a sfide formative e occupazionali.

L’Italia occupa una posizione delicata, essendo tra i Paesi più colpiti al mondo dagli attacchi informatici. La massiccia digitalizzazione, favorita anche da piani nazionali, ha ampliato la superficie di attacco, con episodi frequenti di data breach, ransomware e phishing. In risposta a questa emergenza, il mercato del lavoro cyber mostra una crescita esponenziale. Le stime indicano la necessità di centinaia di migliaia di nuovi addetti nei prossimi anni, un’esigenza strutturale che riflette anche una carenza globale di risorse specializzate, resa più grave in Italia da un ritardo storico nello sviluppo delle competenze digitali.

Gli attacchi sono diventati più sofisticati, sfruttando anche nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, utilizzata sia per potenziare le difese che per condurre offensive. Questo richiede alle aziende di incrementare gli investimenti e assumere figure professionali con capacità multidisciplinari. La formazione è chiamata a rispondere con rapidità. I percorsi principali sono due: gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) specializzati in sicurezza informatica e i corsi di laurea universitari. Gli ITS, percorsi biennali post-diploma, sono apprezzati per la loro impostazione pratica, con stage obbligatori in azienda e simulazioni di attacchi reali, e garantiscono alte percentuali di occupazione coerente.

I corsi di laurea, triennali e magistrali, offrono un approccio più teorico e scientifico, aprendo a sbocchi in consulenza, grandi aziende IT, pubblica amministrazione e ricerca. Le competenze più ricercate dalle aziende spaziano dalle conoscenze tecniche su reti, sistemi e normative come il GDPR, al problem solving e all’aggiornamento costante. Il mercato registra un’ampia offerta di lavoro per figure come Security Analyst, Penetration Tester, Incident Responder, Security Architect e Data Protection Officer.

Tuttavia, persiste un divario tra domanda e offerta di specialisti. Questo gap, se da un lato rappresenta un rischio per la vulnerabilità del sistema Paese, dall’altro costituisce un’enorme opportunità per giovani e professionisti in cerca di riconversione, garantendo stipendi alti e inserimento rapido. Le prospettive future confermano che la richiesta di esperti continuerà a crescere, trainata dalla digitalizzazione e dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, richiedendo figure con formazione avanzata e forti capacità di gestione del rischio.