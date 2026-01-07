4.5 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Tecnologia

Cybersecurity Italia

Da stranotizie
Cybersecurity Italia

La cybersecurity è una questione sempre più critica, in particolare per le imprese che lavorano con partner e consulenti. Recentemente, la boutique di consulenza Credera è stata violata, esponendo informazioni sensibili relative ai suoi clienti, tra cui Mercedes e AT&T. Questo incidente evidenzia la tendenza degli attaccanti a prendere di mira i partner e i consulenti per raggiungere organizzazioni più grandi e meglio protette.

Credera è una società di consulenza globale che opera in ambito strategico, di trasformazione, AI, dati e tecnologia. Gli attaccanti hanno sottratto dati relativi a clienti di alto profilo, inclusi documenti interni, file di configurazione dell’infrastruttura, certificati SSL, chiavi private, API key, codice sorgente e progetti GitHub. La violazione potrebbe aver esposto non solo i sistemi interni di Credera, ma anche le architetture e le informazioni riservate dei clienti enterprise che l’azienda supporta.

Gli attaccanti considerano le organizzazioni più piccole, come consulenti e MSP, come “scalini intermedi” più accessibili per raggiungere clienti di grande valore. Questi attaccanti sfruttano gli accessi privilegiati, il riutilizzo delle credenziali e degli elementi di autenticazione condivisi, i budget di sicurezza limitati e l’anello debole della catena per raggiungere le loro vittime.

La risposta di Acronis alle esigenze di sicurezza di MSP e imprese consiste nell’offrire una protezione efficace e scalabile, senza un eccessivo carico operativo o la necessità di gestire strumenti disconnessi. Acronis Cyber Protect Cloud integra nativamente backup, disaster recovery, cybersecurity e gestione degli endpoint in un unico agent e in una sola console. La piattaforma offre rilevamento comportamentale basato su AI, protezione anti-ransomware, difese anti-malware, valutazione delle vulnerabilità e funzionalità di forensic backup. Inoltre, Acronis Cyber Protect offre alle imprese una piattaforma integrata di cybersecurity e data protection, che combina antivirus, backup, EDR e strumenti di patching separati in un’unica architettura e in un unico punto di controllo.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Concerto di Capodanno Italia
Articolo successivo
Beethoven al Teatro Massimo di Palermo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.