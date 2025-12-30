Cybersecurity Italia

Il Global Cybersecurity Outlook 2025 del World Economic Forum descrive una realtà in cui la complessità digitale ha raggiunto livelli senza precedenti. La combinazione di instabilità geopolitica, minacce sofisticate alimentate dall’intelligenza artificiale, normative frammentate e carenza di competenze crea uno scenario in cui i modelli tradizionali di sicurezza non sono più sufficienti.

Oggi, la vera sfida per le organizzazioni non è evitare gli attacchi informatici, ma essere in grado di rispondere e ripristinare rapidamente le proprie attività. Secondo il World Economic Forum, il 72% delle organizzazioni ha registrato un aumento dei rischi cyber, mentre il ransomware rimane la principale preoccupazione per il 45% degli intervistati. Le vulnerabilità nella supply chain sono in forte crescita, con il 54% delle grandi aziende che considera il rischio legato ai fornitori terzi come il principale ostacolo alla resilienza.

Per affrontare questa nuova realtà, NetApp trasforma la complessità in opportunità, consentendo a ogni organizzazione di costruire una reale resilienza informatica. L’obiettivo è supportare la continuità operativa e la protezione delle informazioni critiche attraverso l’adozione del framework NIST come riferimento metodologico e l’integrazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e gestione unificata dei dati.

La resilienza parte dalla governance e dalla visibilità, definendo una strategia di gestione del rischio e avendo piena consapevolezza dei propri dati. La piattaforma di gestione unificata NetApp Console offre una visione centralizzata di ambienti on-premise e cloud, mentre ONTAP garantisce funzioni di auditing e logging integrate. Il Data Protection and Security Assessment aiuta le aziende a valutare lo stato di sicurezza dei dati e a individuare tempestivamente eventuali criticità.

Una volta acquisita piena consapevolezza dell’ambiente IT, è necessario implementare una protezione proattiva e multilivello. NetApp risponde a queste sfide con soluzioni come la protezione ransomware di NetApp Console, che coordina in modo intelligente la difesa dei workload, e le funzionalità native SnapLock e Snapshot, che permettono di creare copie di backup immutabili e indelebili.

La capacità di rilevare tempestivamente le minacce e rispondere in modo automatico è fondamentale. NetApp integra modelli basati su intelligenza artificiale e machine learning nelle proprie soluzioni, identificando comportamenti anomali e minacce in tempo reale e generando alert prioritari e azioni automatiche per consentire interventi rapidi ed efficaci.

In caso di incidente, la rapidità di risposta fa la differenza. Le soluzioni di backup e ripristino di NetApp Console, SnapRestore e Snapshot, consentono di ripristinare interi volumi in pochi minuti, riducendo drasticamente i tempi di fermo e facilitando la comunicazione verso clienti, partner e autorità di controllo.

Il World Economic Forum sottolinea come la “cyber inequity” sia una minaccia sistemica, con il 71% dei leader del settore che ritiene che le PMI abbiano raggiunto un punto critico, non riuscendo più a fronteggiare la crescente complessità delle minacce. NetApp si impegna a colmare questo gap offrendo soluzioni di resilienza informatica scalabili e accessibili, automatizzando la rilevazione delle minacce e semplificando la gestione tramite servizi gestiti e policy-based control.