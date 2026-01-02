Cybersecurity industriale Italia

La trasformazione digitale sta spingendo le fabbriche verso l’edge computing e l’Industrial IoT, esponendole a minacce sempre più sofisticate. Non basta più proteggere il perimetro dell’IT tradizionale, ma è necessario salvaguardare la continuità operativa degli impianti e dell’infrastruttura edge sottostante. Marco Zampolli, product sales director di Advantech, spiega come l’azienda sta trasformando la cybersecurity in una leva competitiva per l’industria 4.0. La cybersecurity deve essere integrata a monte, nel dna stesso dei prodotti, e non può essere aggiunta successivamente. I dispositivi edge vengono progettati in conformità con standard internazionali rigorosi come l’Iec 62443-4-2, che è il riferimento della cybersecurity per i componenti industriali.

La strategia di Advantech è incentrata sul security by design, non su semplici soluzioni add-on postume. L’installazione a posteriori non è un’implementazione sufficiente, soprattutto in ambienti critici come l’OT. La sicurezza deve essere integrata a monte, nel dna stesso dei prodotti. I dispositivi edge vengono progettati in conformità con standard internazionali rigorosi come l’Iec 62443-4-2. La superficie di attacco, con miliardi di dispositivi IIoT connessi, è esplosa. Per Advantech, la sicurezza deve essere integrata a monte, nel dna stesso dei prodotti.

L’edge-to-cloud è abilitato da un’architettura che assicura una connettività protetta. Attraverso gli Edge Service Packages, Advantech facilita l’integrazione cyber con i principali ecosistemi cloud, come Azure IoT Edge e Aws IoT Greengrass. Questo permette ai clienti di orchestrare i carichi di lavoro in modo efficiente e protetto, sapendo che il data handover tra la periferia e il cloud è gestito con protocolli sicuri.

Advantech sta affrontando le nuove direttive europee, come la Nis2 e il Cyber Resilience Act, in modo proattivo, garantendo che i prodotti non solo siano certificati, ma aiutino attivamente i clienti a raggiungere la piena conformità operativa e a mitigare il rischio dei loro sistemi. L’approccio di Advantech è security by design, e questo si traduce nell’allineamento con i principali standard globali. Il loro impegno principale è lo standard Iec 62443, che definisce i requisiti tecnici di sicurezza per i componenti di automazione e controllo industriale.

I prodotti di Advantech sono progettati in conformità con Iec 62443-4-2, lo standard che definisce i requisiti tecnici di sicurezza per i componenti di automazione e controllo industriale. Ciò significa che l’hardware e il software embedded soddisfano stringenti requisiti in termini di controllo degli accessi, riservatezza dei dati, integrità del sistema e risposta alle minacce. Advantech aiuta le piccole e medie imprese a proteggere i loro asset senza affrontare investimenti eccessivi, grazie alla sicurezza pre-integrata e alla gestione centralizzata.

L’intelligenza artificiale è utilizzata per migliorare la rilevazione e la prevenzione delle minacce nei sistemi industriali. L’IA e l’apprendimento automatico non sono solo strumenti di ottimizzazione della produzione, ma sono diventati la loro arma più potente per rafforzare la cybersecurity nei sistemi industriali. L’IA permette ai sistemi di rete e ai gateway di attuare misure di contenimento in autonomia e in tempo zero, come l’isolamento automatico di un asset compromesso e l’attivazione di protocolli di failover critici, senza attendere l’intervento umano.

La crescente adozione della comunicazione wireless nelle fabbriche presenta nuove sfide di sicurezza. L’approccio di Advantech si sposta dalla protezione del perimetro alla protezione dell’accesso. Utilizzano i principi zero trust direttamente sui gateway e router industriali 5G/Wi-Fi. Ogni dispositivo che tenta di connettersi viene verificato continuamente. Non basta inserire una password wi-fi, il dispositivo deve dimostrare di essere autorizzato e di trovarsi nello stato di sicurezza atteso, indipendentemente dalla sua posizione fisica.