Cybersecurity in Italia

Nel mondo della cybersecurity, non è più sufficiente concentrarsi solamente sulla difesa. Le organizzazioni più lungimiranti stanno adottando un approccio più evoluto, concentrandosi sulla resilienza come motore di crescita. Ciò significa imparare dagli attacchi, adattarsi e diventare più forti, ovvero diventare antifragili.

Al centro di questa trasformazione c’è l’identità digitale. In un ecosistema ibrido, l’identità è diventata il nuovo perimetro. La stragrande maggioranza degli attacchi moderni sfrutta credenziali o privilegi compromessi, quindi la capacità dell’organizzazione di governare e proteggere queste identità è fondamentale.

La parola chiave del futuro è antifragilità, ovvero la capacità di non solo sopravvivere a una crisi, ma di migliorare grazie ad essa. L’antifragilità significa costruire culture e sistemi che imparano da ogni attacco, migliorano dopo ogni crisi e diventano più efficaci ogni volta che vengono messi alla prova.

Un elemento che conferma questa trasformazione è il Ransomware Risk Report, che mostra come gli attaccanti scelgano di colpire nei momenti in cui le organizzazioni sono più vulnerabili. Ciò evidenzia la necessità di modelli identitari capaci di adattarsi, reagire e migliorare dopo ogni incidente.

Tre forze plasmeranno la cybersecurity: la sicurezza identity-first come nuovo standard, la transizione dalla resilienza all’antifragilità dell’identità e la gestione delle crisi cyber come parte della quotidianità operativa. La differenza tra un’organizzazione vulnerabile e una antifragile sta nella sua capacità di navigare il caos, riprendere il controllo e trasformare l’incidente in opportunità.

Questa trasformazione è già visibile nel Sud Europa, dove mercati un tempo considerati più tradizionali stanno guidando una nuova consapevolezza: la cybersecurity non è più un costo, ma un abilitatore di fiducia, reputazione e continuità. Proteggere l’identità significa proteggere la capacità stessa di generare valore. La forza di un’organizzazione non si misura dalla capacità di evitare ogni attacco, ma da quanto rapidamente ritrova equilibrio, lucidità e fiducia dopo essere stata colpita.

