Cybersecurity in Italia: sfide e soluzioni per le PMI

Il rapporto di Kaspersky mette in luce le sfide legate alla cybersecurity in Italia, evidenziando un serio divario tra le priorità aziendali e la protezione informatica. Secondo il report, il 25% dei responsabili IT afferma che i membri C-level non comprendono appieno l’importanza della cybersecurity per il business. Inoltre, il 30% dei decision maker nel settore della sicurezza indica che il monitoraggio delle minacce rappresenta un lavoro a tempo pieno, mentre il 33% si sente sopraffatto dagli avvisi.

Le soluzioni di sicurezza, pur essendo necessarie, sembrano rallentare i flussi di lavoro: il 12% degli intervistati segnala che queste soluzioni compromettono l’efficienza operativa, trasformando i rischi in problematiche concrete per le PMI. Tra le minacce più diffuse vi sono backdoor, trojan e downloader, che aumentano l’esposizione alle vulnerabilità.

Il report sottolinea anche la mancanza di specialisti qualificati nel settore, con solo il 42% delle aziende che dispone di un team dedicato alla sicurezza informatica. La maggior parte delle PMI si affida a team IT generalisti o a specialisti integrati, il che può comportare una gestione inefficace delle minacce. Nonostante ciò, il livello di soddisfazione interna rimane elevato per i team di sicurezza e IT.

Per affrontare queste sfide, Kaspersky suggerisce di implementare misure strategiche. Raccomanda di trasformare i piani di sicurezza in soluzioni concrete, garantire protezione con risorse limitate e investire nella formazione del personale. È fondamentale integrare la resilienza informatica nelle operazioni quotidiane per migliorare la sicurezza e ridurre l’esposizione ai rischi.

