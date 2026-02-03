Cybersecurity in Italia: proteggi la tua vita digitale

Nella società digitale odierna, la connessione continua alla rete rende gli utenti vulnerabili a truffe e raggiri informatici. È fondamentale conoscere i pericoli della navigazione online e utilizzare strumenti efficaci per proteggersi da minacce come malware, phishing e spoofing, al fine di tutelare i propri dati personali e le risorse economiche.

Recentemente si è tenuto il terzo incontro del progetto europeo “Cybersecurity4all”, cofinanziato dal programma Erasmus+. L’evento, organizzato dal Comitato gemellaggi del Comune di Ceregnano, ha avuto luogo all’Hotel Cristallo di Rovigo, con la partecipazione di delegazioni dalla Norvegia, Turchia, Slovenia e Olanda, accolte dal sindaco Egisto Marchetti e dal vice sindaco Alberto Boccato.

Durante il meeting, si è discusso approfonditamente della normativa europea GDPR per la tutela della privacy, della sicurezza dei dispositivi mobili e delle reti wi-fi. Le delegazioni norvegese e turca hanno illustrato strategie per garantire resilienza nella navigazione wireless.

Sono stati analizzati i meccanismi psicologici utilizzati dai cyber criminali e, con l’intervento del dott. Letterio Saverio Costa della Polizia Postale del Veneto, sono stati esaminati i rischi e le tecniche di raggiro più comuni. Il team olandese si è concentrato sulle minacce invisibili delle reti wi-fi e bluetooth, mentre quello sloveno ha valutato i rischi e le opportunità offerte dalla connettività.

Il Project Manager del Polo europeo della conoscenza di Verona, Stefano Cobello, ha parlato del controllo della sicurezza dei dispositivi in rete. L’incontro, arricchito da momenti di scoperta del territorio, ha permesso ai partecipanti di apprezzare l’arte e la cultura italiane, prima dei saluti e della programmazione del prossimo meeting a Rotterdam.