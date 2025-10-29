Cybersecurity in Italia: Proteggi i tuoi dati dalle truffe

Oggi la sicurezza informatica richiede una vigilanza costante, non solo a livello infrastrutturale ma anche individuale. Aziende come Sky investono in tecnologie avanzate per proteggere i propri sistemi, ma il cybercrimine si è evoluto, spostando l’attenzione dall’hacking dei firewall alla manipolazione degli utenti, considerati la risorsa più vulnerabile.

Tra le tecniche più sofisticate utilizzate dagli aggressori c’è il Social Engineering. I criminali informatici si presentano come figure affidabili, come operatori di call center o rappresentanti aziendali, tentando di indurre le vittime a rivelare informazioni riservate. Questo approccio si basa su meccanismi psicologici, facendo leva su emozioni come paura e curiosità. Le frodi informatiche si manifestano in varie forme, tutte con l’obiettivo di rubare dati sensibili, perpetuare truffe finanziarie o infettare i dispositivi con malware. Il Phishing avviene principalmente tramite email, mentre il Smishing e il Vishing utilizzano rispettivamente SMS e telefonate per ingannare gli utenti.

È importante riconoscere i segnali di allerta. Non bisogna mai cliccare su link sospetti o aprire allegati in comunicazioni inaspettate. Gli indirizzi email di mittenti sconosciuti spesso contengono errori e le comunicazioni legittime non richiederanno dati personali via telefono o email. Per tutelarsi, è fondamentale utilizzare esclusivamente canali ufficiali per verificare la veridicità delle comunicazioni.

Infine, nel caso di una possibile truffa, agire in fretta è essenziale: controllare i pagamenti, eseguire scansioni anti-malware e modificare le password compromesse. Denunciare agli organi competenti completando il quadro delle contromisure.