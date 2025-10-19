Cybersecurity in Italia: costi e sfide per le Pmi

Un attacco informatico può costare a una piccola e media impresa (Pmi) parecchie decine di migliaia di euro. I costi variano a seconda del tipo di attacco subito. Un attacco ransomware, che blocca l’accesso ai dispositivi impedendo il funzionamento del sistema, comporta un danno di circa 59mila euro. Questo importo comprende sia i costi di ripristino che il fermo attività, oltre a un riscatto che, se pagato, può raggiungere mediamente i 35mila dollari. D’altro canto, il phishing, in cui i criminali informatici inducono a fare pagamenti tramite link o messaggi fraudolenti, può incidere per circa 66mila euro.

Le informazioni provengono dai report di IBM Security e dal Rapporto Clusit. Giannini Gianfilippo, membro del board di No Hat, sottolinea che per le aziende più grandi i costi degli attacchi sono significativamente superiori. Questi dati sono stati presentati durante una sessione dedicata alla sicurezza informatica, che ha visto la partecipazione di 900 persone all’edizione recente della conferenza No Hat a Bergamo. Giannini evidenzia l’importanza di eventi come questo, che offrono alle Pmi aggiornamenti sui rischi e sulla sicurezza,specialmente considerando che i controlli attuati solo qualche anno fa potrebbero ora non essere più adeguati. È essenziale investire nella consapevolezza e nella resilienza digitale per soddisfare i requisiti sempre più stringenti della direttiva NIS2.

No Hat, giunto alla sua settima edizione, ha trattato la cybersecurity con numerosi interventi. La giornata è iniziata con Katie Moussouris, esperta di bug bounty, seguita da Federico Maggi di Amazon Web Services, che ha discusso l’approccio dell’Intelligenza Artificiale nella sicurezza informatica. Maggi ha approfondito l’importanza di garantire che il nuovo hardware sia privo di vulnerabilità, e ha sollecitato la comunità degli hacker etici a concentrarsi anche sull’hardware per migliorare la sicurezza globale dei prodotti.