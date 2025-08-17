30.8 C
Cybersecurity in Israele: opportunità di investimento in crescita

Da StraNotizie
Il settore della cybersecurity sta guadagnando sempre più attenzione da parte degli investitori, con un aumento del 32% nell’indice Nasdaq dedicato negli ultimi dodici mesi, ben al di sopra del +20% dell’indice tecnologico generale. Questa tendenza è evidente anche nella Borsa di Tel Aviv, che ha visto un incremento del 25% dall’inizio dell’anno, nonostante le sfide geopolitiche presenti nella regione. Questi dati riflettono la crescente domanda di soluzioni avanzate per la sicurezza informatica, attirando investimenti significativi da fondi istituzionali e privati.

La digitalizzazione ha reso la cybersecurity un aspetto cruciale per aziende e istituzioni. Non è più considerata un costo, ma un investimento strategico necessario per proteggere da rischi operative e reputazionali. In particolare, il sistema israeliano di ricerca e sviluppo ha saputo tradurre eccellenti competenze militari in soluzioni civili efficaci, offrendo vantaggi competitivi a livello internazionale.

La continua evoluzione delle minacce informatiche e la necessità di proteggere infrastrutture critiche, come quelle energetiche e sanitarie, rendono questo settore particolarmente attraente per gli investitori. Le aziende specializzate nella cybersecurity stanno ottenendo finanziamenti sempre maggiori grazie alle loro soluzioni innovative per la protezione dei dati sensibili e della continuità dei servizi.

Molti esperti concordano sull’aumento costante della domanda di soluzioni di cybersecurity, alimentata dalla digitalizzazione dei processi e dall’incremento delle transazioni online. Le imprese che riescono a innovare e a collaborare a livello globale sono destinate a trarre benefici significativi, poiché la sicurezza informatica diventa un elemento chiave per mantenere competitività e reputazione nel mercato.

