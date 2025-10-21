Cybersecurity in Europa: nuovo presidente per Ecso

Andrea Campora, attualmente managing director della divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo, è stato nominato presidente dell’European Cyber Security Organisation (Ecso). Questa nomina sottolinea e rafforza la collaborazione tra Leonardo ed Ecso, con l’obiettivo comune di promuovere la sovranità digitale europea. Entrambi gli enti riconoscono l’importanza della cooperazione tra settore pubblico e privato per costruire un ecosistema europeo di cybersicurezza più forte e coeso.

Campora ha dichiarato che ricoprire il ruolo di presidente di Ecso è per lui un grande onore e ha esplicitato il suo impegno a rafforzare il ruolo dell’Europa nella cybersecurity a livello globale. Ha sottolineato che la sfida della sicurezza informatica, insieme alla sovranità tecnologica, è cruciale non solo per la sicurezza dell’Europa, ma anche per la protezione dei diritti dei cittadini.

La divisione che dirige a Campi sviluppa soluzioni avanzate per comunicazioni mission critical e piattaforme di data intelligence e global monitoring. Queste tecnologie utilizzano l’intelligenza artificiale per elaborare in modo sicuro informazioni provenienti da diverse fonti, come satelliti, droni, telecamere, banche dati e social media, contribuendo così a rendere le città più sicure e a proteggere le infrastrutture critiche e il patrimonio culturale.

Campora ha una formazione in fisica ed è anche vicepresidente per la transizione digitale di Confindustria Genova, membro del consiglio di amministrazione di Nuclitalia e parte del comitato tecnico e scientifico dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale. In passato ha ricoperto ruoli nel consiglio direttivo di Ecso, contribuendo attivamente alla definizione del settore della sicurezza informatica in Europa.