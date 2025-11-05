Cybersecurity in Europa: innovazione e sfide per le telco

La cybersecurity è diventata fondamentale per l’infrastruttura digitale europea. Con l’avvento di tecnologie come cloud, intelligenza artificiale e 5G, le telecomunicazioni rappresentano sia un’opportunità di innovazione che una fonte di vulnerabilità. Durante il convegno Cybertech Europe 2025, importanti attori del settore, tra cui Thales, Check Point, Palo Alto Networks e Fortinet, hanno concordato che la sicurezza deve essere considerata un principio essenziale piuttosto che un’opzione aggiuntiva. Le aziende di telecomunicazioni si affermano come protagoniste nella costruzione di una nuova difesa digitale per l’Europa.

Thales, secondo Sergio Sironi, Cybersecurity Products Sales Director, considera le telecomunicazioni come un fronte cruciale nella sicurezza digitale. L’azienda investe in crittografia post-quantum e intelligenza artificiale per garantire una maggiore sicurezza delle reti. Sironi evidenzia l’urgenza di formare professionisti nel settore, poiché in Italia ci sono circa 100.000 posti vacanti nel campo della sicurezza.

Check Point, attraverso il Country Manager Italia Cristiano Voschion, sottolinea che la cybersecurity deve evolversi verso la prevenzione anziché limitarsi alla difesa. L’azienda ha sviluppato piattaforme che utilizzano AI e automazione per identificare e bloccare minacce in tempo reale.

Palo Alto Networks, rappresentata da Umberto Pirovano, afferma che il 5G industriale deve integrare la sicurezza in modo nativo per garantire produttività e protezione. Inoltre, la mancanza di professionisti nel settore rimane una sfida cruciale.

Fortinet, con Antonio Madoglio, evidenzia l’importanza di progettare le reti tenendo conto della sicurezza fin dall’inizio. L’azienda propone un sistema unificato per la gestione della sicurezza, puntando sulla sovranità dei dati e sull’uso dell’intelligenza artificiale per rendere la sicurezza più efficace e scalabile.

