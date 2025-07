Cybersecurity in Estate: Minacce e Strategie di Difesa

Con l’arrivo dell’estate, la cybersecurity diventa un tema di crescente rilevanza per le aziende, che tendono a ridurre le attività e il personale, creando opportunità per i cybercriminali. In questo periodo, la supervisione diminuisce, rendendo i sistemi vulnerabili agli attacchi.

In particolare, il Clusit Report 2025 evidenzia che le tecniche di attacco continuano a evolversi, con malware responsabili di oltre un terzo degli attacchi significativi e vulnerabilità sfruttate nel 15% dei casi. Tra gli attacchi più preoccupanti figura il ransomware, i cui casi di estorsione sono aumentati del 184% solo nel primo trimestre dell’anno. Le richieste di riscatto stanno crescendo, con una media di 2,14 milioni di dollari.

Le aziende italiane devono prestare particolare attenzione ai loro sistemi di storage, custodendo dati sensibili e critici per le operazioni quotidiane. Infinidat prevede un incremento dei ransomware mirati, degli attacchi subdoli ai backup e degli accessi non controllati da parte di utenti temporanei o fornitori terzi. Anche le infiltrazioni silenziose, in cui gli attaccanti penetrano nei sistemi durante i periodi di inattività, rappresentano una minaccia significativa.

Andrea Sappia di Infinidat avverte che l’estate può sembrare un momento di pace, mentre in realtà è il periodo ideale per le intrusioni. Sottolinea l’importanza di adottare una strategia di cyber resilienza efficace, che includa prevenzione, rilevazione e ripristino. Le aziende che non si preparano a fronteggiare questi rischi potrebbero subire danni significativi, non solo in termini di interruzione operativa, ma anche in merito alla perdita di fiducia e reputazione.