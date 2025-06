Cybersecurity: Il Futuro Sicuro con la Crittografia Post-Quantistica

La sicurezza informatica è al centro di un nuovo piano d’azione presentato dagli Stati membri dell’Unione Europea, supportato dalla Commissione Europea. Questo progetto mira a rafforzare la protezione dei dati attraverso l’adozione della crittografia post-quantistica (CPQ).

La crittografia post-quantistica sviluppa algoritmi destinati a resistere sia agli attacchi di computer tradizionali che a quelli di futuri computer quantistici, in modo da garantire comunicazioni sicure anche nell’eventualità che tali tecnologie avanzate possano compromettere la sicurezza degli attuali sistemi crittografici. La vicepresidente della Commissione, Henna Virkkunen, ha sottolineato l’importanza di questa crittografia nell’era quantistica per proteggere le infrastrutture digitali da minacce emergenti.

Questo approccio non solo mira a salvaguardare i dati ma si inserisce in un contesto più ampio, dove le tecnologie quantistiche possono affrontare sfide globali, come il cambiamento climatico e la gestione delle emergenze sanitarie. Tuttavia, il loro utilizzo presenta anche potenziali rischi per la sicurezza. La crittografia post-quantistica, basata su problemi matematici complessi, rappresenta una soluzione a queste criticità.

Il piano, frutto di un percorso avviato nel 2024 con una raccomandazione della Commissione, prevede che entro il 2026 tutti gli Stati membri inizino la transizione verso la CPQ, con un completamento entro il 2030 per settori critici come i trasporti, l’energia, la finanza, la sanità e la pubblica amministrazione. La Commissione ha collaborato con il gruppo di cooperazione NIS per garantire un’integrazione efficace di questo piano tra i vari paesi dell’UE.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: euractiv.it