Gli attacchi informatici hanno preso di mira, nel periodo della pandemia, ospedali, strutture mediche e strutture che si occupano dello sviluppo e della distribuzione del vaccino contro il Covid 19. Si tratta di un trend che non diminuirà nel corso del 2021, per cui aziende coinvolte e società che si occupano di sicurezza informatica dovranno rimanere vigili, anche in considerazione del fatto che molti pazienti stanno ricevendo i referti e i consulti medici via internet. E’ quanto emerge dal rapporto Security Predictions 2021, pubblicato da FireEye.

