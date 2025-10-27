Cybersecurity e Innovazione: Futuro della Sicurezza in Italia

Si è conclusa l’ottava edizione di Cybertech Europe, un evento di riferimento in Europa per la cybersecurity e l’innovazione digitale, tenutasi al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Durante i lavori, è emerso chiaramente che la cybersecurity è ormai un elemento centrale nella trasformazione digitale, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche come fondamento per la resilienza economica e sociale.

I panel hanno evidenziato come l’intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche siano pilastri fondamentali della sicurezza digitale. L’AI sta cambiando radicalmente sia le strategie difensive sia le modalità d’attacco, presentando sia nuove opportunità che vulnerabilità.

Mike Pompeo, ex Segretario di Stato degli Stati Uniti, ha sottolineato l’importanza della cybersecurity nel contesto globale e la necessità di una cooperazione tra Stati Uniti e Unione Europea per affrontare le minacce autoritarie. Ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale in vari settori strategici e ha invitato l’Europa a ridurre la burocrazia per stimolare l’innovazione.

Con migliaia di partecipanti, Cybertech Europe si è confermato come un hub significativo per il dialogo sulla sicurezza digitale. Le aziende presenti, come Palo Alto Networks e ESET, hanno ribadito l’importanza di tecnologie avanzate e una cultura della sicurezza condivisa. Non sono mancati anche interventi da parte di esperti di aziende come IBM, Trend Micro e CrowdStrike, che hanno parlato dell’integrazione dell’AI e della necessità di un approccio proattivo alla cybersecurity.

Inoltre, sono state presentate soluzioni innovative per migliorare la resilienza e la sicurezza delle organizzazioni, enfatizzando il valore delle collaborazioni tra pubblico e privato.