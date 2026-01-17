Cybersecurity alle Olimpiadi di Milano Cortina

In occasione dei Giochi invernali di Milano Cortina, sono state adottate misure di sicurezza straordinarie per il controllo della sicurezza informatica. Una sala operativa 24 ore su 24 è stata allestita per la gestione degli incidenti o attacchi cibernetici. La Fondazione Milano Cortina ha siglato un accordo con il dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno italiano, che prevede la collaborazione del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche e dei centri regionali addetti alla cybersecurity.

Questi ultimi sono stati incaricati di mettere a punto le strategie e le procedure di protezione e di risposta in caso di attacchi informatici, facendo leva su una rete creata ad hoc per le comunicazioni interne in caso di emergenza e per la condivisione dei dati. La cybersecurity alle Olimpiadi è un tassello fondamentale della più ampia strategia tecnologica elaborata per i grandi eventi, che riguarda anche il rafforzamento delle infrastrutture di telecomunicazioni e l’adozione di impianti innovativi di videosorveglianza e l’uso di droni per le dirette streaming.

L’azienda Cloudflare, guidata da Matthew Prince, è stata multata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per 14 milioni di euro e ha minacciato di interrompere i servizi di sicurezza informatica pro bono che stava fornendo in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina. La macchina messa in moto per la cybersecurity delle Olimpiadi di Milano Cortina resta imponente, con l’accordo di novembre con il dipartimento della Pubblica sicurezza che si inserisce in una serie di protocolli siglati dalla Fondazione, come quello con l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale e il Comitato olimpico nazionale.

Altri attori in campo sono Leonardo, società a controllo pubblico attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, e Juniper Networks Italy, società che si occupa di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di tecnologie di rete. I ricercatori del team di ricerca dell’Unità 42 di Palo Alto Networks hanno presentato un report in cui vengono simulati i possibili scenari di minacce informatiche durante le Olimpiadi, ricordando che in occasioni di eventi analoghi sono stati registrati attacchi informatici di vario genere.