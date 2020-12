Dal settore metalmeccanico al sistema Moda, dall’Agrifood al Chimico-farmaceutico, l‘84% delle aziende in Italia è vulnerabile ad un attacco informatico e si tratta di aziende che hanno una superficie d’attacco scoperta a causa dell’utilizzo di applicazioni obsolete. Inoltre, il 13% di queste Pmi, che rappresentano la struttura portante dell’intero sistema produttivo nazionale, è addirittura esposta ad applicazioni pericolose, mentre il 16% è vulnerabile per la presenza di applicazioni abbandonate e ignote all’It, che deve garantire l’aggiornamento dei sistemi o la dismissione degli asset. E’ l’allarme emerso dall’indagine effettuata sulle top 500 Pmi attraverso la piattaforma di Cyber intelligence Joshua di Almaviva, una ricerca dalla quale si rileva che appena il 10% delle piccole aziende italiane non presenta vulnerabilità.

