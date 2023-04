Cyberpunk 2077, arriva il ray tracing con RTX Serie 40

Nvidia ha rilasciato l’anteprima del Ray Tracing: Overdrive Mode per Cyberpunk 2077, per schede grafiche GeForce RTX Serie 40 e sfruttando la tecnologia DLSS 3 Frame Generation. L’adozione del DLSS continua la sua espansione a un ritmo sempre più rapido: Everspace 2 e Leap sono usciti di recente dall’accesso anticipato con il supporto del DLSS 2, mentre Like a Dragon: Ishin! ha ricevuto un aggiornamento delle prestazioni DLSS 2. Con il Ray Tracing: Overdrive Mode viene introdotto il ray tracing completo, noto anche come path tracing, in Cyberpunk 2077.

“L’anteprima tecnologica della modalità Ray Tracing: Overdrive Mode non è altro che un assaggio di ciò che il futuro del ray tracing completo prospetta, e per questo motivo stiamo collaborando a stretto contatto con CD Prokekt Red per apportare ulteriori miglioramenti, correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni”, scrive Nvidia in una nota stampa. “Riflessi, ombre, occlusione ambientale e tanto altro è stato ottimizzato, offrendo così una panoramica più attuale del futuro della grafica dei videogiochi. Cyberpunk 2077 utilizza il DLSS 3 di NVIDIA per aumentare le prestazioni dei giocatori GeForce RTX, consentendo loro di vivere la Night City in ray-tracing”.