CyberChallenge.IT 2025: vince la Sapienza di Roma

Si è recentemente conclusa a Torino la nona edizione del programma di formazione CyberChallenge.IT, dedicato alla sicurezza informatica. Questo programma, interamente gratuito, ha coinvolto quasi 1.000 studenti, di cui 240 hanno preso parte alla competizione nazionale.

L’Università Sapienza di Roma ha vinto per la terza volta consecutiva, seguita dall’Università di Bari Aldo Moro e dall’Università di Bologna. CyberChallenge.IT, sotto la direzione di Alessandro Armando del Cybersecurity National Lab, è riconosciuto come uno dei principali strumenti per sviluppare competenze in cybersicurezza in Italia e a livello internazionale. Inoltre, è incluso nel programma annuale del Ministero dell’Istruzione per la valorizzazione delle eccellenze.

La competizione ha visto la partecipazione di 38 istituzioni universitarie, oltre a enti come il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito e l’Accademia Aeronautica. Durante l’evento, gli studenti si sono sfidati in prove pratiche di Capture The Flag (CTF), applicando le nozioni apprese in materia di crittografia e sicurezza delle reti, con l’obiettivo di attaccare e difendere le proprie infrastrutture.

I partecipanti al programma hanno acceso la possibilità di entrare nel team nazionale CyberDefender, rappresentando l’Italia in competizioni internazionali come l’ECSC, in programma per ottobre a Varsavia. Durante la premiazione, i capisquadra dei team vincitori hanno presentato i risultati raggiunti, partecipando a una cerimonia che ha visto la presenza di diverse autorità nel settore della cybersecurity e rappresentanti degli sponsor dell’iniziativa.