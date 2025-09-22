Cyberattacchi negli aeroporti europei: sicurezza a rischio

Recenti cyberattacchi hanno messo in evidenza le vulnerabilità delle infrastrutture digitali negli aeroporti europei. Un attacco sofisticato ha interrotto per ore i sistemi di check-in e imbarco, causando ritardi e disservizi. Queste minacce evidenziano la necessità di potenziare la cybersicurezza nel settore dell’aviazione, dove la digitalizzazione ha reso i sistemi più suscettibili a attacchi complessi.

La Commissione europea ha risposto a questa emergenza con l’adozione della direttiva NIS2, che mira a rafforzare le norme di sicurezza informatica. Questa direttiva espande le regole esistenti, richiedendo alle imprese dei settori essenziali di implementare misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi e rendendo obbligatoria la segnalazione degli incidenti alle autorità competenti. L’obiettivo è ottenere una protezione uniforme in tutti i Paesi dell’Unione, evitando che i gruppi di attacco sfruttino le differenze nei livelli di sicurezza.

Tuttavia, alcuni Stati membri stanno affrontando difficoltà nel recepire queste normative, complicate da barriere come la mancanza di risorse e la necessità di formazione specializzata. L’attacco agli aeroporti ha evidenziato l’urgenza di una cooperazione più profonda tra le nazioni per garantire la sicurezza collettiva.

Inoltre, per proteggere le reti nei settori critici, è fondamentale adottare misure concrete, come audit di sicurezza, aggiornamenti costanti dei software e formazione continua per il personale. La sicurezza informatica non è solo una responsabilità governativa ma richiede un impegno attivo da parte di tutte le aziende e degli stakeholder coinvolti. Solo attraverso un approccio collettivo sarà possibile costruire un’Europa più sicura.