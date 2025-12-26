Cyberattacchi in Italia, la supply chain sotto attacco

Il 41% degli attacchi informatici con impatti materiali ha origine da una terza parte. In un mondo sempre più interconnesso, la vera linea di difesa di un’organizzazione non è più rappresentata dalle sue mura digitali, ma si estende all’intera rete di fornitori, partner e collaboratori che compongono la sua supply chain.

Le statistiche più recenti dipingono un quadro inequivocabile: secondo Gartner, il 45% delle organizzazioni a livello globale subirà attacchi alla propria supply chain software. Il World Economic Forum evidenzia come già il 41% degli attacchi informatici con impatti materiali abbia avuto origine da una terza parte. Anche in Italia, il Rapporto Clusit mette in luce una crescita costante degli attacchi alla filiera di fornitura, con circa un quarto degli attacchi globali rivolti ai settori dell’industria e della manifattura che hanno colpito aziende italiane.

La strategia dei cybercriminali è cambiata, preferendo la “supply chain injection” come tattica più insidiosa. Identificano l’anello debole della catena e lo usano come testa di ponte per infiltrarsi nell’obiettivo finale. Questo tipo di attacco è particolarmente pericoloso perché è silenzioso e può avvenire tramite un aggiornamento software apparentemente legittimo o la manomissione di un servizio cloud.

Per affrontare questa minaccia, è necessario un cambio di paradigma che sposti l’attenzione dalla difesa della singola organizzazione alla messa in sicurezza dell’intero ecosistema. La difesa efficace si fonda su tre pilastri fondamentali: gestione del rischio di terze parti, monitoraggio continuo e rilevamento delle anomalie, limitazione degli accessi e piani di risposta. Proteggere la supply chain non è solo una misura difensiva, ma un’opportunità strategica per dimostrare di avere un controllo robusto sulla propria filiera e diventare più competitivi.