Cyber sicurezza Italia: NIS2 per commercialisti

La scoperta di una violazione dei sistemi informatici può avere conseguenze gravi per uno studio di commercialisti. Ad esempio, se lo studio ABCD & Associati scopre una violazione alle 3 del mattino di un martedì, con un’email di riscatto da 50.000 euro e dati criptati, ha solo 72 ore per notificare il fatto al Garante Privacy. Questo scenario non è teorico, ma sempre più comune negli studi professionali italiani.

Gli attacchi informatici agli studi professionali sono aumentati del 40% e rappresentano un rischio operativo quotidiano, poiché custodiscono un patrimonio informativo di altissimo valore, come dati fiscali e anagrafiche complete. La Direttiva NIS2, recepita in Italia, ha ridefinito le regole del gioco, introducendo obblighi operativi concreti come misure tecniche di sicurezza, procedure di notifica degli incidenti e responsabilità personali per i vertici dello studio. Questi obblighi sono scattati dal 1 gennaio 2026 e riguardano anche chi non rientra formalmente tra i “soggetti essenziali”.

