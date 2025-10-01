23.4 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Tecnologia

Cyber Sicurezza in Italia: Crescita delle Pmi nel Nord-Est

Da StraNotizie
Cyber Sicurezza in Italia: Crescita delle Pmi nel Nord-Est

Trieste ha ospitato un incontro del roadshow dedicato alla promozione della gestione del rischio informatico per le piccole e medie imprese. Durante l’evento, è stato presentato il “Rapporto Cyber Index Pmi Nord Est”, realizzato da Generali e Confindustria in collaborazione con l’Osservatorio Cybersecurity e Data Protection del Politecnico di Milano e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il rapporto si concentra su tre dimensioni chiave:

  1. Approccio strategico: definisce gli investimenti e le responsabilità all’interno delle aziende.
  2. Identificazione: valuta la capacità delle aziende di riconoscere le minacce monitorando i propri asset.
  3. Attuazione: include misure pratiche per ridurre i rischi, combinando competenze, organizzazione e iniziative specifiche.

I risultati mostrano che le PMI del Nord-Est raggiungono un livello di consapevolezza e preparazione di 59 su 100, superiore alla media nazionale di 52. Nell’analisi delle singole dimensioni, le PMI ottengono 61 per l’approccio strategico, 52 per l’identificazione e 66 per l’attuazione, evidenziando una preparazione complessiva positiva.

La sicurezza nazionale è prioritaria, con un sistema di intervento rapido in caso di attacchi informatici. Viene promossa la collaborazione tra le aziende e le autorità competenti per un’adeguata risposta alle minacce. La cybersecurity è un tema di crescente rilevanza anche nei media, e l’iniziativa rientra in un accordo nazionale tra Confindustria e Generali Italia.

Inoltre, grazie a una convenzione tra Generali Italia e il Polo Tecnologico Alto Adriatico, è stato introdotto il servizio “Cyber Emergency”, che offre supporto rapido alle aziende colpite da attacchi informatici. Le PMI del Nord-Est mostrano un buon livello di consapevolezza nella gestione del rischio cyber, evidenziando l’importanza della conoscenza per prevenire questi fenomeni.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Musica classica ad Arezzo: il Youth Music Festival 2025
Articolo successivo
Novità da Netflix e Disney+ da vedere in ottobre
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.