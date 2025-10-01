Cyber Sicurezza in Italia: Crescita delle Pmi nel Nord-Est

Trieste ha ospitato un incontro del roadshow dedicato alla promozione della gestione del rischio informatico per le piccole e medie imprese. Durante l’evento, è stato presentato il “Rapporto Cyber Index Pmi Nord Est”, realizzato da Generali e Confindustria in collaborazione con l’Osservatorio Cybersecurity e Data Protection del Politecnico di Milano e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il rapporto si concentra su tre dimensioni chiave:

Approccio strategico: definisce gli investimenti e le responsabilità all’interno delle aziende. Identificazione: valuta la capacità delle aziende di riconoscere le minacce monitorando i propri asset. Attuazione: include misure pratiche per ridurre i rischi, combinando competenze, organizzazione e iniziative specifiche.

I risultati mostrano che le PMI del Nord-Est raggiungono un livello di consapevolezza e preparazione di 59 su 100, superiore alla media nazionale di 52. Nell’analisi delle singole dimensioni, le PMI ottengono 61 per l’approccio strategico, 52 per l’identificazione e 66 per l’attuazione, evidenziando una preparazione complessiva positiva.

La sicurezza nazionale è prioritaria, con un sistema di intervento rapido in caso di attacchi informatici. Viene promossa la collaborazione tra le aziende e le autorità competenti per un’adeguata risposta alle minacce. La cybersecurity è un tema di crescente rilevanza anche nei media, e l’iniziativa rientra in un accordo nazionale tra Confindustria e Generali Italia.

Inoltre, grazie a una convenzione tra Generali Italia e il Polo Tecnologico Alto Adriatico, è stato introdotto il servizio “Cyber Emergency”, che offre supporto rapido alle aziende colpite da attacchi informatici. Le PMI del Nord-Est mostrano un buon livello di consapevolezza nella gestione del rischio cyber, evidenziando l’importanza della conoscenza per prevenire questi fenomeni.