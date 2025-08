Cyber Security Foundation: tre anni di successi e sfide future

La Cyber Security Foundation celebra tre anni di attività, traguardo che segna il consolidamento di una realtà riconosciuta nel panorama della sicurezza informatica. Fondata come entità no profit, la fondazione si propone di migliorare la consapevolezza sui rischi digitali, formando cittadini e professionisti e promuovendo una cultura inclusiva della sicurezza.

Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore della fondazione, ha illustrato i principali risultati ottenuti. Tra le iniziative realizzate figurano convegni in sedi istituzionali, un master universitario, l’Academy e progetti formativi nelle scuole. È stato creato un Centro Studi focalizzato sulla relazione tra cybersicurezza e sostenibilità e avviati programmi specifici per persone con disabilità, oltre a collaborazioni con la Camera Penale di Roma per progetti nelle carceri.

L’anno 2025 ha segnato una fase di forte internazionalizzazione, culminata nel riconoscimento della fondazione da parte dell’Unione Europea, permettendo una maggiore interazione con le istituzioni europee. La fondazione ha partecipato a eventi internazionali, come incontri negli Stati Uniti e in Qatar, e alla manifestazione CyberSec, discutendo temi cruciali come intelligenza artificiale e protezione dei dati.

Inoltre, la collaborazione con la Polizia Postale ha portato a protocolli d’intesa e incontri formativi nelle scuole, affrontando le minacce digitali. È stato anche pubblicato il primo Cyber Security Report, evidenziando l’aumento delle minacce informatiche in Italia, come attacchi DDoS e ransomware. Proietti ha riconosciuto l’importanza del supporto dei membri della fondazione e dei partner e ha annunciato l’intento di sviluppare una rete internazionale e collaborazioni sinergiche nei prossimi anni.