Cyber attacco all’Internet Archive: furto di 31 milioni di dati utente

Nel 2024, diversi siti web hanno subito attacchi informatici, inclusi Boulanger, Free, SFR e compagnie di assicurazione sanitaria. Recentemente, anche Internet Archive, una famosa banca dati online, è stata colpita da un cyber attacco. Alla fine di settembre 2024, secondo quanto riportato da Bleeping Computer, circa 31 milioni di indirizzi email, nickname e altre informazioni personali di utenti registrati su Internet Archive sono stati rubati da un gruppo di hacker. Tuttavia, le password non sono state compromesse, grazie a misure di protezione tramite hash e crittografia.

L’attacco è stato rivendicato dal collettivo di hacker che si fa chiamare Craneur, che ha inserito un pop-up nel sito per avvisare gli utenti del furto. Il messaggio incoraggiava anche a visitare il sito Have I Been Pwned, dove gli utenti possono controllare se i loro dati sono stati coinvolti in altre violazioni. Inoltre, dal 8 al 9 ottobre 2024, Internet Archive ha subito attacchi Denial of Service (DDOS) da parte del gruppo SN_blackmeta, che hanno reso temporaneamente inaccessibile la piattaforma. Anche se non ci sono prove dirette che colleghino i furti di dati con questi attacchi DDOS, è chiaro che Internet Archive è diventato un obiettivo per vari gruppi di hacker. Gli utenti coinvolti nella fuga di dati sono incoraggiati a visitare il sito di Internet Archive e a cambiare le proprie password per maggiore sicurezza.

Internet Archive è spesso paragonato alla “Biblioteca di Alessandria” digitale, poiché è un’organizzazione senza scopo di lucro che conserva milioni di siti web, videogiochi, libri digitali e software obsoleti. Sebbene sia indipendente dal governo degli Stati Uniti, è stata accusata da alcuni gruppi hacker di avere legami con il governo americano e di essere coinvolta in questioni politiche controversie. Oltre a fornire un vasto archivio di contenuti digitali, Internet Archive è famosa per la sua Wayback Machine, uno strumento che consente agli utenti di visualizzare le versioni passate delle pagine web. In questo contesto di crescente vulnerabilità alla sicurezza informatica, il rispetto della privacy e la protezione dei dati diventano più rilevanti che mai.