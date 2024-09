Cy4Gate, perdita di 9,2 milioni di euro nel 1° semestre. Influenza Forensic Intelligence

Cy4Gate, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della cyber intelligence e security, ha concluso il primo semestre del 2024 con un valore della produzione di 31,1 milioni di euro, in calo dell’8,6% rispetto ai 34,1 milioni dello stesso periodo del 2023. Questa diminuzione è principalmente attribuibile alla mancanza di ricavi derivanti da commesse estere nel settore Forensic Intelligence, che avevano invece contribuito positivamente nel primo semestre del 2023. Il rallentamento nel business Forensic a livello internazionale è dovuto a un contesto geopolitico incerto. Tuttavia, l’azienda ha registrato una crescita stabile delle attività in Italia legate alla giustizia e nel settore della difesa.

L’EBITDA ha raggiunto 2,4 milioni di euro, rispetto ai 5,5 milioni dell’anno precedente, evidenziando un margine EBITDA di circa l’8%. La marginalità risente della diminuzione dei ricavi nel segmento ad alta profittabilità di Forensic Intelligence estero, compensata solo parzialmente dai ricavi derivanti da Decision Intelligence, Cyber Security e Forensic Italia. La perdita netta è di 9,2 milioni di euro, rispetto a una perdita di 3 milioni nel periodo precedente.

Emanuele Galtieri, Amministratore Delegato di Cy4Gate, ha commentato che i risultati del primo semestre dimostrano la solidità del gruppo, grazie in particolare al settore governativo, difesa e giustizia. Ha sottolineato come l’azienda si stia strutturando per garantire uno sviluppo commerciale solido e sostenibile, mitigando la stagionalità del fatturato, predominante negli ultimi tre mesi dell’anno a causa delle aggiudicazioni nel settore della difesa e forensic.

Cy4Gate continua il suo percorso strategico volto a consolidare la propria leadership nel mercato della Security & Law Enforcement in Italia, con un’attenzione particolare all’espansione nel mercato corporate per la cyber security in Europa. La società è in attesa di numerosi contratti sia in Italia che all’estero, nonostante le difficoltà legate al contesto geopolitico internazionale.

La posizione finanziaria netta è negativa per 19,1 milioni di euro, un aumento dovuto principalmente all’assorbimento di capitale per finanziare l’acquisizione di XTN e ai costi operativi. Cy4Gate ha confermato le previsioni per il 2024, prevedendo una conversione della pipeline commerciale tra 20 e 23 milioni di euro e ricavi totali tra 84 e 90 milioni di euro.