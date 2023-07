CY4Gate, contratti da 6,3 milioni di euro per cyber security e forensic intelligence

– Cy4Gate, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, si è aggiudicata diversi contratti per la fornitura di prodotti di cyber security e forensic intelligence principalmente in Italia, per un valore complessivo di quasi 6,3 milioni di euro per la durata di 12 mesi.

Il 70% circa del valore contrattuale complessivo deriva da contratti con clienti corporate su progettualità e prodotti di cyber security mentre il restante è frutto di acquisizione ordini da parte di clienti istituzionali sulla cyber intelligence, si legge in una nota.

“Questi nuovi successi rappresentano anche la conferma della valenza di un progetto industriale, quello di Cy4Gate, che ha saputo pensare e realizzare nel tempo un mix di tecnologie e di prodotti nel mondo cyber a 360° che è oggi richiesto e apprezzato dai nostri clienti – ha commentato il CEO Emanuele Galtieri – Questo successo, che segue solo di qualche giorno l’annuncio di un altro importante contratto all’estero, testimonia come l’azienda – a vocazione internazionale – abbia consolidato anche un rilevante footprint nazionale”.