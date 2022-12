Cy4Gate con Atlantica per servizi cybersecurity ad aziende e istituzioni italiane

– Cy4Gate, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato un accordo con ATLANTICA Cyber Security, società controllata da Atlantica Digital e specializzata nella difesa del business dagli attacchi informatici, per cui Atlantica erogherà servizi di monitoraggio e incident response e Cy4Gate svilupperà e fornirà tecnologie a tutela della sicurezza cibernetica tramite il suo prodotto di punta, Real Time Analitics.

La partnership, evidenzia una nota, sarà “determinante” per l’erogazione di servizi di cybersecurity avanzata per il Sistema Paese, per proteggere i dati e le applicazioni delle aziende e delle istituzioni italiane.

“Il contrasto agli attacchi a infrastrutture critiche, pubbliche e private, è un’esigenza fortemente avvertita a livello nazionale e europeo e tutt’ora da indirizzare – ha commentato Emanuele Galtieri, CEO di Cy4Gate – La partnership con Atlantica va in questa direzione: rendere operativi e concreti i vantaggi dell’innovazione prodotta a beneficio della collettività creando sinergie tra partners nazionali dall’elevata expertise di settore. La costruzione di una sovranità tecnologica europea nasce in primis dall’incontro e confronto di esperienze e know-how tra player di nicchia nazionali“.