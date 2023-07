CY4Gate, accordo con Reco 3.26 per applicare AI in ambito video analysis

– Cy4Gate, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, e Reco 3.26, società specializzata nell’ambito dell’Image Recognition e Video Analysis che offre soluzioni a enti pubblici e privati, hanno siglato un accordo strategico per una soluzione di intelligenza artificiale applicata in ambito video analysis e computer vision.

In particolare, Reco 3.26 fornirà tecnologie di Advanced Image Recognition che Cy4Gate integrerà come valore aggiunto alla propria value proposition per migliorare ulteriormente le capabilities tecniche delle proprie soluzioni.

L’obiettivo primario è quello di irrobustire i sistemi di sicurezza, sorveglianza e indagine – si legge in una nota – e questo è possibile grazie, ad esempio, a innovative tecnologie di riconoscimento facciale che consentono di verificare l’autorizzazione ad accedere a specifiche zone oggetto di restrizioni di sicurezza.

“Contribuire a consolidare un ecosistema virtuoso di eccellenze italiane come Reco 3.26 nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, rientra nella mission di Cy4Gate, protesa a realizzare soluzioni chiavi in mano che siano in grado di costituire un gap filler tecnologico al servizio delle Istituzioni e delle Aziende nel segmento di nicchia in cui la nostra azienda opera”, ha commentato il CEO Emanuele Galtieri.