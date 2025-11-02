Cx Verghe: il ciclocross a Brescia tra giovani talenti

Al parco Diamante di Ciliverghe si è svolta la quarta edizione della Cx Verghe, un’importante manifestazione di ciclocross che ha aperto la stagione bresciana. L’evento, organizzato da Mtb Italia, è stato anche la prima prova del Trofeo Lombardia e ha visto la partecipazione di circa 200 atleti di diverse categorie, compresi i master.

Nella prima gara della categoria Junior, Michele Passoni dell’Ucab Biella ha conquistato il primo posto, seguito da Tommaso Nicosia e Alessandro Corradini. Nella categoria Donne Open, la vittoria è andata a Katia Moro.

Nella seconda gara, Pietro Pernigotti ha trionfato nella categoria Open, completando sette giri del percorso di 2,2 km in 57’20’’. Le gare 1 e 2 hanno visto anche la partecipazione delle categorie Master, mentre le gare 3 e 4 erano riservate esclusivamente ai giovani.

In Gara 3, Mattia Ostinelli della Salus Seregno ha vinto nella categoria Allievi secondo anno, con Emanuele Cominelli, bresciano, al terzo posto. Giovanni Busca ha trionfato negli Allievi primo anno. Nelle Esordienti M 2, Luca Gregori ha vinto, seguito da Fabio Pelanek e Federico Chiesa. Nella categoria femminile Allieve, Isabel Di Sciuva ha ottenuto il primo posto, mentre Lisa Gruening ha vinto tra le Esordienti.

La gara 4 ha visto successo del bresciano Vittorio Casali tra gli uomini G6 e di Margherita Bianchi tra le donne.

Vittorio Casciotta, presidente di Mtb Italia, ha commentato positivamente l’evento, evidenziando però alcune criticità, come la mancanza di acqua per il lavaggio delle bici e la carenza di parcheggi. Ha inoltre auspicato un maggiore supporto istituzionale locale. Il prossimo appuntamento con il ciclocross si terrà a Sabbio Chiese.