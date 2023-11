“CVLT”, l’album di fuoco di Salmo e Noyz Narcos

È uscito l’attesissimo joint album di Salmo e Noyz: disponibile dal 3 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Le due icone del rap si uniscono in un progetto che ha già fatto impazzire i fan. Uscito il 3 novembre scorso, l’album CVLT ha già riscosso un grande successo già nel primo weekend dalla sua pubblicazione, conquistando la vetta di Apple Music. Il nuovo progetto verrà portato in tour nel 2024 da Salmo e Noyz Narcos.

Salmo e Noyz Narcos: il corto che ha anticipato il disco

Dopo aver disseminato molti indizi su una possibile collaborazione tra Salmo e Noyz Narcos, ne arriva la conferma solo nei scorsi giorni, con l’uscita del loro joint album. E’ stato un misterioso cartellone bianco affisso in centro a Milano a destare qualche sospetto.

Poi, l’annuncio ufficiale attraverso un cortometraggio particolare, scritto e diretto da Dario Argento, presentato alla Festa del Cinema di Roma lo scorso il 27 ottobre. Nel corto, i due rapper in uno scenario horror: dopo essere entrati in una lugubre villa, si accorgono di essere caduti in una trappola.

Il nome dell’album riprende la parola “culto”, riferendosi a qualcosa di molto positivo. Come spiega Salmo, è stato scelto il titolo CVLT e non CULT, perché sarebbe stato più difficile da trovare su Google. Abbiamo davanti un disco rap, quello crudo che non delude le aspettative.

La tracklist di “CVLT”

CVLT contiene 15 tracce tra cui 4 featuring: Salmo e Noyz Narcos hanno inserito nel loro progetto artisti del calibro di Marracash e Frah Quintale, tra gli altri. Dopo i successi degli anni passati dei due rapper, tra cui ricordiamo “Attica”. “La prima volta” e “1984”, debuttano i nuovi brani che si aggiudicano già il successo.

Nella tracklist dell’album, abbiamo: