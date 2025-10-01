Customer Service Trasporti Nazionali a Milano: Unisciti a un Team Dinamico!

“Unisciti a Noi: Opportunità nel Customer Service per Trasporti Nazionali!”
Azienda: Selection 4.0
Località: Bentivoglio, Bologna
Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:39 GMT
Descrizione del lavoro:
Il ruolo prevede la gestione delle richieste dei clienti nel settore dei trasporti nazionali, con responsabilità nella risoluzione di problematiche e nella gestione delle comunicazioni. Sono richieste competenze in customer service, capacità di problem solving e conoscenza del settore dei trasporti. Il candidato ideale deve possedere una buona padronanza di strumenti informatici e abilità comunicative. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico.
