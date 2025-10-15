Customer Service & Logistics Specialist a Milano: Unisciti a un team dinamico!

Titolo lavoro: Customer Service & Logistics Specialist



Azienda: Manpower



Descrizione lavoro:

Manpower ricerca un Customer Service & Logistics Specialist per un’azienda a Crema, responsabile della gestione delle richieste dei clienti e del coordinamento delle attività logistiche. Il candidato ideale deve possedere ottime capacità comunicative e una buona conoscenza delle pratiche di gestione degli ordini e delle spedizioni. Tra i vantaggi offerti sono inclusi opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro dinamico. È richiesta anche una buona familiarità con gli strumenti informatici e un atteggiamento proattivo nel problem solving.



Località: Crema, Cremona



Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:58:01 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!