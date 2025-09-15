21.9 C
Lavoro

Customer service and Office Coordinator

Job Purpose:
Fornire una comunicazione e coordinamento efficaci per l’amministrazione e il controllo quotidiano dell’attività assegnata nel team di assistenza clienti, gestendo le aspettative dei clienti e garantendo la soddisfazione.

Specific Responsibilities:

Obiettivi Chiave:

  • Sviluppare relazioni di lavoro efficaci con i contatti dei clienti.
  • Gestire le aspettative interne ed esterne con comunicazioni efficaci per garantire la soddisfazione del cliente.
  • Aggiornare e interpretare continuamente le necessità dei clienti, confermare ordini per gestire procurement e pianificazione della capacità.
  • Interpretere richieste commerciali con rapidità e precisione.
  • Gestire il rotazione delle scorte in linea con gli accordi con i clienti.
  • Risoluzione di query relative alle fatture con il Team Contabile.
  • Raggiungere i requisiti di consegna in modo cost-effective.
  • Supportare i Sales Manager nello sviluppo e integrazione commerciale.
  • Gestire la consegna di beni finiti e organizzare la logistica.
  • Rivedere quotidianamente il portafoglio clienti e segnalare eventuali variazioni agli ordini.
  • Pianificare le richieste future dei clienti per ottimizzare la produzione.

Performance Indicators:

  • Mantenere alti standard di amministrazione seguendo le procedure ISO9000/9001.
  • Lavorare con il cliente e il Sales Manager per raggiungere gli obiettivi chiave e riportare sui KPI.
  • Verificare quotidianamente le performance OTIF.
  • Registrare e migliorare le previsioni e gli ordini dei clienti.
  • Coordinamento dell’ufficio: riconciliazioni intercompany.
  • Assicurare la conformità alle normative SOX.
  • Controllo mensile delle presenze degli impiegati e tecnici.
  • Preparare e inviare documenti di sicurezza per l’accesso ai siti dei clienti.
  • Gestire il processo di fatturazione elettronica.
  • Elaborare dichiarazioni fiscali per gli uffici amministrativi italiani.
  • Gestire documenti per le dogane.

Skills/Qualifications:

  • Esperienza precedente in un ambiente di Servizio Clienti.
  • Eccellenti competenze in Office (incluso Excel).
  • Ottimo livello di numerazione e alfabetizzazione.
  • Capacità di lavorare sotto scadenze e obiettivi rigorosi.

Interpersonal Skills:

  • Eccellenti capacità comunicative, sia scritte che orali.
  • Buona comprensione di procedure e processi.
  • Alta responsabilità, affidabilità e flessibilità.
  • Attenzione alla qualità e alla sicurezza.
  • Puntualità e buona presenza.

Se sei interessato a questa opportunità, invia la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Quality Engineer Electronics: collabora con i team per garantire standard elevati. Requisito chiave: laurea in ingegneria elettronica. Beneficio: ambiente stimolante e opportunità di crescita.

Buyer per gestire strategie di acquisto in un contesto tecnico. Requisito: esperienza di 3-4 anni in aziende di medie/grandi dimensioni. Beneficio: miglioramento dell'efficienza e ottimizzazione dei costi.

Ruolo: Coordinare il servizio clienti per garantire soddisfazione. Requisito: Esperienza pregressa nel settore. Beneficio: Miglioramento dell'efficienza operativa.

Junior V&V Engineer a Pistoia: scrivere test per software/hardware. Requisito: laurea in ingegneria. Beneficio: crescita professionale in progetti innovativi.

Cercasi impiegato/a back office commerciale estero: precisione nella gestione ordini e ottima organizzazione. Crescita professionale assicurata.

