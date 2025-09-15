Customer service and Office Coordinator

Job Purpose:
Fornire una comunicazione e coordinamento efficaci per l’amministrazione e il controllo quotidiano dell’attività assegnata nel team di assistenza clienti, gestendo le aspettative dei clienti e garantendo la soddisfazione.
Specific Responsibilities:
Obiettivi Chiave:
- Sviluppare relazioni di lavoro efficaci con i contatti dei clienti.
- Gestire le aspettative interne ed esterne con comunicazioni efficaci per garantire la soddisfazione del cliente.
- Aggiornare e interpretare continuamente le necessità dei clienti, confermare ordini per gestire procurement e pianificazione della capacità.
- Interpretere richieste commerciali con rapidità e precisione.
- Gestire il rotazione delle scorte in linea con gli accordi con i clienti.
- Risoluzione di query relative alle fatture con il Team Contabile.
- Raggiungere i requisiti di consegna in modo cost-effective.
- Supportare i Sales Manager nello sviluppo e integrazione commerciale.
- Gestire la consegna di beni finiti e organizzare la logistica.
- Rivedere quotidianamente il portafoglio clienti e segnalare eventuali variazioni agli ordini.
- Pianificare le richieste future dei clienti per ottimizzare la produzione.
Performance Indicators:
- Mantenere alti standard di amministrazione seguendo le procedure ISO9000/9001.
- Lavorare con il cliente e il Sales Manager per raggiungere gli obiettivi chiave e riportare sui KPI.
- Verificare quotidianamente le performance OTIF.
- Registrare e migliorare le previsioni e gli ordini dei clienti.
- Coordinamento dell’ufficio: riconciliazioni intercompany.
- Assicurare la conformità alle normative SOX.
- Controllo mensile delle presenze degli impiegati e tecnici.
- Preparare e inviare documenti di sicurezza per l’accesso ai siti dei clienti.
- Gestire il processo di fatturazione elettronica.
- Elaborare dichiarazioni fiscali per gli uffici amministrativi italiani.
- Gestire documenti per le dogane.
Skills/Qualifications:
- Esperienza precedente in un ambiente di Servizio Clienti.
- Eccellenti competenze in Office (incluso Excel).
- Ottimo livello di numerazione e alfabetizzazione.
- Capacità di lavorare sotto scadenze e obiettivi rigorosi.
Interpersonal Skills:
- Eccellenti capacità comunicative, sia scritte che orali.
- Buona comprensione di procedure e processi.
- Alta responsabilità, affidabilità e flessibilità.
- Attenzione alla qualità e alla sicurezza.
- Puntualità e buona presenza.
Se sei interessato a questa opportunità, invia la tua candidatura!
