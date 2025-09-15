Customer service and Office Coordinator

Job Purpose:

Fornire una comunicazione e coordinamento efficaci per l’amministrazione e il controllo quotidiano dell’attività assegnata nel team di assistenza clienti, gestendo le aspettative dei clienti e garantendo la soddisfazione.

Specific Responsibilities:

Obiettivi Chiave:

Sviluppare relazioni di lavoro efficaci con i contatti dei clienti.

Gestire le aspettative interne ed esterne con comunicazioni efficaci per garantire la soddisfazione del cliente.

Aggiornare e interpretare continuamente le necessità dei clienti, confermare ordini per gestire procurement e pianificazione della capacità.

Interpretere richieste commerciali con rapidità e precisione.

Gestire il rotazione delle scorte in linea con gli accordi con i clienti.

Risoluzione di query relative alle fatture con il Team Contabile.

Raggiungere i requisiti di consegna in modo cost-effective.

Supportare i Sales Manager nello sviluppo e integrazione commerciale.

Gestire la consegna di beni finiti e organizzare la logistica.

Rivedere quotidianamente il portafoglio clienti e segnalare eventuali variazioni agli ordini.

Pianificare le richieste future dei clienti per ottimizzare la produzione.

Performance Indicators:

Mantenere alti standard di amministrazione seguendo le procedure ISO9000/9001.

Lavorare con il cliente e il Sales Manager per raggiungere gli obiettivi chiave e riportare sui KPI.

Verificare quotidianamente le performance OTIF.

Registrare e migliorare le previsioni e gli ordini dei clienti.

Coordinamento dell’ufficio: riconciliazioni intercompany.

Assicurare la conformità alle normative SOX.

Controllo mensile delle presenze degli impiegati e tecnici.

Preparare e inviare documenti di sicurezza per l’accesso ai siti dei clienti.

Gestire il processo di fatturazione elettronica.

Elaborare dichiarazioni fiscali per gli uffici amministrativi italiani.

Gestire documenti per le dogane.

Skills/Qualifications:

Esperienza precedente in un ambiente di Servizio Clienti.

Eccellenti competenze in Office (incluso Excel).

Ottimo livello di numerazione e alfabetizzazione.

Capacità di lavorare sotto scadenze e obiettivi rigorosi.

Interpersonal Skills:

Eccellenti capacità comunicative, sia scritte che orali.

Buona comprensione di procedure e processi.

Alta responsabilità, affidabilità e flessibilità.

Attenzione alla qualità e alla sicurezza.

Puntualità e buona presenza.

Se sei interessato a questa opportunità, invia la tua candidatura!