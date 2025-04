Custodia Magnetica ESR per iPhone 14/13 con MagSafe – Trasparente, Antiurto di Livello Militare e Retro Antigraffio

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

20,99€ - 10,99€

(as of Apr 21, 2025 18:50:45 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Aggancio magnetico più forte Forte tenuta

I potenti magneti integrati, con una forza di tenuta di 1.5 kg, consentono un aggancio più sicuro rispetto al telefono senza cover e persino alle cover ufficiali MagSafe.

Ricarica MagSafe

Carica istantanea

Quando si parla di ricarica, non c’è niente di meglio della comodità di MagSafe. I forti magneti della cover si allineano perfettamente con l’anello magnetico del telefono per consentire una ricarica istantanea con qualsiasi caricabatterie MagSafe o HaloLock, mantenendo il tuo telefono completamente protetto

Accessori MagSafe

Più di un semplice telefono

Sfrutta al massimo il tuo telefono abbinandolo a un’ampia gamma di accessori MagSafe e HaloLock. L’anello magnetico integrato nella cover consente di agganciarsi con caricabatterie, power bank wireless, portafogli, supporti e altro ancora.

Protezione dalle cadute

Protezione dalle cadute di livello militare

Angoli ammortizzanti rinforzati per una protezione completa da cadute e urti.

Retro trasparente

Trasparenza di lunga durata

Il retro rigido e resistente ai graffi non ingiallisce mai

1 Resistenza

2 Retro in acrilico

Retro trasparente

Trasparenza di lunga durata

Il dorso duro e resistente ai graffi non ingiallisce mai

Presa antiscivolo

Rifinitura premium

La rifinitura liscia e aderente consente una presa comoda e antiscivolo.

Ritagli precisi

Tutti gli accessi

Ritagli precisi per gli speaker e le porte e pulsanti facili da premere per una piena funzionalità.

1 Retro in acrilico

2 Presa confortevole

3 Ritagli precisi

Aggiorna il tuo iPhone

HaloLock

HaloLock

Recensioni dei clienti

4,3 su 5 stelle 1.517

4,5 su 5 stelle 14.210

4,5 su 5 stelle 25.667

4,7 su 5 stelle 3.516

4,4 su 5 stelle 1.648

Prezzo

7,99 €€7,99

9,99 €€9,99

15,99 €€15,99

17,99 €€17,99

Compatibilità

iPhone serie 14/13/12

iPhone 14 e iPhone 13

iPhone 14,13,13Pro

iPhone 14,13,13Pro

iPhone 14 e iPhone 13

iPhone serie 15/14/13/12

iPhone serie 15/14/13/12

Protezione dalle cadute

Grado militare

Grado militare

Supera il grado militare

Grado militare

Ricarica wireless

MagSafe

Standard

N/A

N/A

MagSafe

MagSafe

MagSafe

Caratteristiche principali

Potenza in un attimo

Ultra sottile Morbida

Resistenza di 15 kg HD

Resistenza di 50 kg HD

Cavalletto per la fotocamera

Carica istantanea

Forte aggancio magnetico

Materiale

Ricarica veloce CryoBoost

TPU

Vetro temperato

Vetro temperato Armorite

Acrilico, TPU, zinco

Lega di alluminio, PC, ABS

PC, ABS, acciaio

Colore

Nero

Trasparente

Trasparente

Trasparente

Trasparente

Nero

Nero

Aggancio magnetico più forte: i resistenti magneti integrati con una forza di tenuta di 1.5 kg consentono una ricarica wireless più rapida e semplice con un aggancio sicuro a qualsiasi accessorio HaloLock o MagSafe.

Compatibilità: compatibile solo con l’iPhone 14/iPhone 13; piena funzionalità grazie ai ritagli precisi per gli speaker, le porte e ai pulsanti facili da schiacciare.

Protezione dalle cadute di livello militare: rigorosamente testata per garantire una protezione totale su tutti i lati, con angoli Air-Guard appositamente progettati per ammortizzare gli urti.

Protezione dello schermo e della fotocamera: i bordi rialzati dello schermo e la cornice dell’obiettivo Camera Guard assicurano una maggiore protezione dai graffi nei punti più importanti.

Mantieni la bellezza originale: il retro in acrilico trasparente e resistente ai graffi consente di mostrare il vero stile del tuo iPhone 14/iPhone 13 con una trasparenza straordinaria che dura nel tempo.

Assistenza clienti completa: video di configurazione dettagliati, FAQ, un piano di protezione completo di 12 mesi, supporto illimitato e assistenza personalizzata